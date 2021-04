Wereldberoemd en berooid achtergebleven: het trieste levensverhaal van ’s werelds bekendste lach

Geen videofragment op het internet dat meer geparodieerd werd dan dat van Juan Joya Borja – ‘El Risitas’, ofte ‘De Giechelaar’ – die vertelt over zijn kwijtgeraakte paellapannen. Hij werd de ambtenaar die Uplace goedkeurde, de ingenieur die USB-poorten vergat op Apple-computers, de arbeider die de Trump-muur moest bouwen. Hij veroverde Spanje en de wereld met zijn schaterlach, maar moest op het einde van liefdadigheid leven. Zijn gezondheid ging achteruit, zijn been werd afgezet, en deze week overleed hij.

“Ze willen daar een winkelcentrum. Langs de ring, waar er altijd file is. En wat hebben we gedaan? We hebben het goedgekeurd. Goedgekeurd!” En dan die kamerbrede, gierende lach. Die toegeknepen ogen en ...