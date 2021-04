Oriëntatieloper ontdekt 2.500 jaar oude schat in Zweden

Een schat uit de bronstijd die een vijftigtal juwelen en relieken bevat die zeker 2.500 jaar oud zijn, is in Zweden ontdekt door een oriëntatieloper. De Zweedse autoriteiten hebben de schat donderdag voorgesteld. De schat wordt “spectaculair” genoemd, de staat van bewaring “fantastisch”.

De ontdekking, die dateert van begin deze maand, gebeurde per toeval in een bos nabij de stad Alingsås in het zuidwesten van het land. De juwelen lagen in open lucht, mogelijk nadat ze door dieren waren opgegraven. “Het leek op metaalafval”, getuigde de ontdekker, Tomas Karlsson. “Eerst dacht ik dat het een lamp was.” Toen hij iets dichterbij kwam, trof hij een halsketting en een parure aan, vertelde hij aan de krant Dagens Nyheter. “Alles leek zo nieuw dat ik eerst dacht dat het vervalsingen waren.”

“De meeste voorwerpen zijn in brons en behoorden toe aan een hooggeplaatste vrouw uit de bronstijd”, zegt Johan Ling, professor archeologie aan de universiteit van Göteborg. Specialisten dateren de voorwerpen tussen 750 en 500 voor onze tijdrekening.