Er zit meer in een volle luier dan je denkt

Er zit meer in luiers dan je denkt. Pipi en kaka, natuurlijk. Maar wist je dat je ze kan recycleren tot bloempotjes, bumpers, compost of biogas? Het Gentse bedrijfje Woosh start met de ophaling van luiers in kinderdagverblijven om ze – na de juiste behandeling – een nieuw leven te schenken. Zo werkt dat: het recycleren van een volle luier.