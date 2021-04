Real Madrid moet zonder Dani Carvajal voorbij Chelsea in halve finales Champions League

Real Madrid zal het volgende week woensdag in de terugwedstrijd van de halve finales in de Champions League tegen Chelsea zonder Dani Carvajal moeten stellen. De 29-jarige Spaanse rechtervleugelverdediger heeft een spierblessure opgelopen, maakte de Koninklijke donderdag bekend.

De club gaf geen details prijs over de duur van zijn afwezigheid. De Spaanse sportmedia “AS” en “Marca” schreven dat de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt. Carvajal zou minstens drie weken out zijn. Daardoor wordt zelfs de Champions League-finale op 29 mei - mocht Real Madrid zich hiervoor plaatsen - zeer nipt.

Carvajal heeft net zoals Eden Hazard al heel wat pech gekend dit seizoen bij de Spaanse landskampioen. De international speelde dit seizoen slechts 15 wedstrijden en viel vier keer uit met blessures.