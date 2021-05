99 procent kans om te winnen, maar aardbeien en aambeien deden hem de das om: wat als Napoleon de Slag bij Waterloo had gewonnen

Geniaal, visionair, idealist. Maar ook: machtsgeil, arrogant en oorlogszuchtig. Frans keizer en Corsicaans boerke. Napoleon Bonaparte was het allemaal. Op 5 mei is het exact 200 jaar geleden dat hij in ballingschap op Sint-Helena zijn laatste adem uitblies, maar eigenlijk stierf hij zes jaar eerder al, op een Belgisch slagveld. Had hij op die 18de juni 1815 wel gezegevierd in Waterloo, dan – zo zeggen alle experts – had Europa er helemaal anders uitgezien.