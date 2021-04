Annelies Verlinden in Kamer op de vingers getikt voor deelname aan test bij politie: “In alle veiligheid georganiseerd”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is donderdag in de Kamer op de vingers getikt voor haar deelname - zonder mondmasker - aan een indoor fysieke selectieproef van de federale politie afgelopen weekend. De minister heeft begrip voor de frustratie, zei ze, maar de proef werd wel “in alle veiligheid georganiseerd”.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nam afgelopen zaterdag deel aan een selectieproef van de federale politie in Gent. Vooral de manier waarop die proef - een beeptest - werd georganiseerd, riep bij heel wat mensen vragen op. De test vond binnen plaats en de deelnemers liepen zonder mondmasker.

De CD&V-politica werd donderdagavond in de Kamer geïnterpelleerd door N-VA-fractieleider Peter De Roover, PVDA’er Nabil Boukili en Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere. “In normale omstandigheden is dat niets om aantstoot aan te nemen, het hoort bij de job en het siert u dat u betrokkenheid toont met het terrein. Maar in deze omstandigheden was het ongepast”, zei De Roover. “Ik vind het spijtig voor het ambt en voor de geloofwaardigheid om de naleving van de regels bij de mensen af te dwingen.”

“Ideaal fotomoment”

Volgens Depoortere was Verlinden daar enkel aanwezig “omdat het een ideaal fotomoment was”. “Wij zijn van mening dat die selectieproeven moeten plaatsvinden, maar wat de toegevoegde waarde is van uw aanwezigheid, zeker zonder mondmasker, is nog maar de vraag. U overtrad uw eigen coronaregels die u nu al meer dan een jaar oplegt in de vorm van soms zeer bedenkelijke MB’s. U lacht mensen die ook terug indoor willen sporten uit in het gezicht.”

In de verf zetten

Verlinden verdedigde haar deelname aan de selectieproef. “Ondanks alle Covid-19-perikelen is het belangrijk om de instroom bij de politie te blijven garanderen en dus ook om die selectieproeven te organiseren. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om elke mogelijkheid aan te grijpen om een job bij de politie in de verf te zetten en de rekrutering te ondersteunen.”

Bovendien werd de proef volgens Verlinden “in alle veiligheid georganiseerd”. Zo doen er maximaal tien kandidaten tegelijkertijd mee, wordt de hal voortdurend geventileerd en mag het mondmasker enkel af gedurende de proef, die maximaal acht minuten duurt, klonk het.

Begrip

De minister heeft wél begrip voor het ongenoegen. “Ik begrijp de uitbaters van sporthallen en hun gebruikers, en het spijt mij oprecht dat ik hen vandaag nog geen beter nieuws kan geven of een datum waarop ze kunnen.”

Volgens De Roover heeft Verlinden een kans om zich te excuseren laten liggen. “U heeft aangetoond dat u blijkbaar functioneert in een ivoren toren. Het MB (met de coronamaatregelen, red.) is blijkbaar een soort ‘klasse-MB’: wie erin slaagt de gaatjes te vinden, mag meer dan wie dat niet kan.”

Ook Boukili reageerde teleurgesteld. “Als u een tiende van de woede die de mensen voelen begreep, dan had u zich hier op zijn minst geëxcuseerd, en niet uw deelname aan die proef gerechtvaardigd.”