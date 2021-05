Van volle zalen naar een lucratief praatje voor de webcam: het succes van de webinar

Een lezing, kent u dat nog? Dat vervlogen concept waarbij mensen zich ki-lo-meters verplaatsen om iemand anders te zien spreken in een net iets te muffe zaal, op net iets te krappe stoelen. Hopeloos achterhaald, zo lijkt het. Want dankzij corona hebben we de webinar ontdekt. Van een cursus babymassage tot een volledig medisch congres, netjes te volgen vanuit uw living, zelfs in pyjama. En het strafste van al: mensen betalen er tientallen, zelfs honderden euro’s voor. Is er een nieuwe markt geboren? En is het een blijver na corona?