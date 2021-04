De eerste mijlpaal is bereikt: het rapport na de eerste 100 dagen van ‘crisispresident’ Joe Biden

In de politiek is honderd dagen een symbolisch getal sinds Franklin D. Roosevelt. In die beperkte tijd zette hij het offensief op poten dat Amerika uit de Grote Depressie redde. Sindsdien zijn die honderd eerste dagen voor elke president een ijkpunt. Zeker voor Joe Biden: hij laat zich in zijn rol van crisispresident graag vergelijken met FDR. Hoe goed is zijn rapport?