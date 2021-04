Elke zaterdag fileert hoofdredacteur Liesbeth Van Impe een opvallende uitspraak uit het nieuws van de afgelopen week. Deze week: “Vaccinatie is geen race. Solidariteit is in deze tijden noodzakelijk.” Getekend: Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) in ‘Het Nieuwsblad’ op 26 april.