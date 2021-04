Dit is ‘Debora van de kassa’, aan wie Conner Rousseau het niet meer uitgelegd krijgt: “Ik viel compleet uit de lucht, maar vind het wel zalig”

“Ik krijg aan de kassierster in de supermarkt in Nieuwpoort, aan Debora, niet uitgelegd dat er geen loonopslag inzit terwijl de bazen van bedrijven de winst opstrijken”, zei Conner Rousseau in een televisie-interview over de loononderhandelingen. En nee, Debora is geen verzonnen figuur zoals velen denken, maar echt een (voormalig) kassierster uit Nieuwpoort “Ik viel compleet uit de lucht toen Conner mijn naam vernoemde. En al ben ik eigenlijk van huize uit een liberaal, toch ben ik blij dat hij mijn naam gebruikt in zijn strijd.”