Het bewogen seizoen van comebackkid Alexandre De Bruyn bij AA Gent: “Eén keer te laat en ik moest een roze pakje aan”

Kent u het Buffalo-wiel? Wel, Alexandre De Bruyn legt u haarfijn uit waarom hij onlangs in een roze outfit moest trainen omdat hij te laat kwam. Een straf die hij met plezier vervulde, want acht maanden na een zoveelste knieblessure is hij terug. En hoe. De ‘roze ridder’ zorgde in amper dertig minuten twee goals én een (verkeerde) assist. Zijn bewogen jaar bij AA Gent, in vijf episodes.