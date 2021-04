Vakbonden en werkgevers gaan toch weer praten: sociale partners gaan regering agenda overmaken

De vakbonden en de werkgevers gaan opnieuw aan tafel, maar niet over de lonen. Dat is gebleken na afloop van een onderhoud tussen de sociale partners, premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Het is dus aan de regering om te beslissen over het moeilijkste dossier: de lonen.

Het loonoverleg was dinsdag afgesprongen. De kloof tussen bonden en werkgevers bleek te diep. Bonden en werkgevers onderhandelen al enkele maanden over de loon-en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Er is een marge voor 0,4 procent opslag, bovenop de index. Maar voor de vakbonden is dat onvoldoende, zeker voor sectoren die tijdens de coronacrisis goed hebben geboerd. De bonden willen ook dat de huidige loonwet - die ze te dwingend vinden - overboord gaat.

De werkgevers schermen dan weer met de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en bepleiten realiteitszin.

Ook tijdens het onderhoud met de premier donderdag bleek nog eens dat er geen vergelijk tussen de sociale partners in zit over de lonen. Dat dossier komt dus op de regeringstafel.

De premier had het over een gesprek in een open en constructieve sfeer. Er is afgesproken dat de sociale partners uiterlijk vrijdag aan de regering een agenda overmaken voor het sociaal overleg van de komende weken.

Premier De Croo zal vrijdag verslag uitbrengen aan de kern.