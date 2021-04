Familie van 19-jarige verdachte zoekt verklaring voor zinloze moord in Tielt: “Hij was de braafste van het gezin”

“Hij was de braafste van het gezin.” De familie van Jarod D.C. (19) uit Tielt reageert vol ongeloof op de zinloze moord. De jongeman werd woensdag opgepakt voor de moord op Leander Quintyn (32) op 6 maart. “Ik wou eens weten hoe het voelt, iemand doden”, zou hij verklaard hebben aan de politie. Nog volgens een gezinslid had de verdachte onlangs een zelfmoordpoging ondernomen omdat hij depressief was.