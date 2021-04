Hoofd vaccinologiecentrum KU Leuven: “Streven naar 90 procent groepsimmuniteit in plaats van 70”

We zouden moeten streven naar een groepsimmuniteit van 90 in plaats van 70 procent, zegt Corinne Vandermeulen, hoofd van het vaccinologiecentrum aan de KU Leuven, donderdagavond aan ROB TV. “Als we 70 procent bereiken, kan het virus nog altijd circuleren binnen 30 procent van de bevolking, voor België is dat meer dan 3 miljoen mensen. Eigenlijk moeten we blijven streven naar zo veel mogelijk mensen.”

“Drie miljoen mensen, dat is nog altijd een groot speelveld”, zegt Vandermeulen. “Zo loop je het risico dat het virus blijft circuleren onder de bevolking, en dat het de kans krijgt te blijven muteren. Dat kan dan weer leiden tot nieuwe varianten, waartegen het vaccin mogelijk minder goed beschermt. Bovendien, als je enkel naar het cijfer van 70 procent streeft, zou het kunnen dat mensen het niet meer nodig vinden zich te laten vaccineren, eens die grens bereikt is. En het is juist absoluut nodig dat we ons naar een zo hoog mogelijk percentage richten.”

Het is daarom belangrijk om mensen te blijven overtuigen van de noodzaak zich te laten vaccineren. “Dat zal veel moeite kosten, maar het zal de moeite waard zijn. Het is enorm belangrijk dat er tijd en moeite gestoken wordt in het overtuigen van mensen.”

Vandermeulen vindt het een goede zaak dat er onderzoek gedaan wordt naar de effecten van een derde dosis van het coronavaccin, zoals alle vaccinproducenten momenteel doen. Zo is men beter voorbereid als blijkt dat er onvoldoende bescherming is tegen nieuwe varianten. “Dankzij dit onderzoek zal men sneller kunnen schakelen. Indien nodig kan er dan in het voorjaar van volgend jaar een derde prik voor de bevolking volgen.”