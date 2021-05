Marijn en Candice, het enige koppel dat dit seizoen ‘Blind getrouwd’ blijft: “Afgelopen maanden was niet de fijnste tijd”

Ze zijn de één op vier van Blind getrouwd . Terwijl de rest vruchteloos zocht naar een vonk, eenzelfde manier van communiceren, een sloophamer om de muur rond zich af te breken of de snelst mogelijke manier om het op een lopen te zetten, was het bij Candice (31) en Marijn (36) wél koekenbak. “Je moet je willen geven. Wij waren ook niet verliefd vanaf dag één, hoor.”

Eindelijk kunnen ze het zeggen: “Ja we zijn verliefd én nog samen.” Want het is intussen al vijf maanden geleden dat ze voor het oog van de camera’s hun finale jawoord gaven. ...