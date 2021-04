Auto gaat over de kop in Gooik, bestuurder op slag dood

Gooik - In de Vlaams-Brabantse gemeente Gooik is donderdagnamiddag een auto om een nog onbekende reden overkop gegaan. De bestuurder was de enige inzittende en was op slag dood. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

De auto is plots van zijn baan afgeweken en overkop gegaan. Er is nog geen duidelijkheid over de precieze omstandigheden, maar er was alvast geen ander voertuig bij het ongeval betrokken. Een verkeersdeskundige en wetsdokter zijn ter plaatse gegaan, het parket wacht op hun bevindingen.