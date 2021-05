Waasland-Beveren is maar beter op z’n hoede: met Georges Mikautadze loopt bij Seraing een echte killer rond

Georges wie? Een Frans-Georgische spits die RFC Seraing langs de boorden van de Maas eigenhandig tot in de barragewedstrijden schoot, dat is Georges Mikautadze (20). Zelfzeker ook. “Let maar op: zaterdag mag je mij een twintigste vraag stellen”, zegt hij overtuigend nadat we hem voor elk van zijn negentien goals in 1B een vraag stelden. Seraing zal het graag lezen.