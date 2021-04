InBev gaat ‘hard seltzers’ verkopen in ons land, experten vrezen voor de invloed op jongeren

Het is in de Verenigde Staten al langer een hype, maar nu komt het mede dankij AB InBev ook naar ons land overgewaaid: de hard seltzer. Een soort van limonade met een scheutje alcohol die de niet-bierdrinkers moet aanspreken. Maar dat is net wat het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) ongerust maakt. “Ze zijn duidelijk ontworpen om de regelgeving te omzeilen”, zegt directeur Kathleen Peleman.