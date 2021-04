Paul Magnette (PS) pookt het vuur nog wat aan vlak voor 1 mei: “Als de werkgevers niet meewillen, zal het overal sociale oorlog zijn”

“Nu wij weer in de regering zitten, is het game over voor de werkgevers.” De discussie over het loonoverleg zet de regering al fors onder druk, maar Paul Magnette zit er niet mee in om het vuur aan de vooravond van 1 mei nog wat op te poken. Het VBO – uit de mond van de PS-voorzitter klinkt het bijna als een scheldwoord – is de gebeten hond. Dat Magnette zo (nog meer) ruzie krijgt met de liberalen, lacht hij weg. “Een beetje conflict is toch de kern van politiek?”