Palestijnen eisen ook verkiezingen in Oost-Jeruzalem

De eerste Palestijnse verkiezingen in vijftien jaar zullen alleen plaatsvinden als de Israëlische regering toelaat dat er ook in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem kan worden gestemd. Dat heeft Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, in Ramallah verklaard tijdens een bijeenkomst met Palestijnse bestuurders.

De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad, maar Israël ziet heel Jeruzalem als zijn onverdeelde hoofdstad. “Als Israël binnen een week instemt met het houden van verkiezingen in Jeruzalem, zoals het in 2006 heeft gedaan, zullen er verkiezingen zijn. Maar tot nu toe hebben we nog geen groen licht gekregen”, verklaarde Abbas.

LEES OOK.Israël hanteert “apartheid” in beleid tegen Palestijnen volgens nieuw rapport van Human Rights Watch

De Palestijnen maakten eerder dit jaar hun plannen bekend voor parlementsverkiezingen op 22 mei en presidentsverkiezingen op 31 juli, na een akkoord daarover tussen de rivaliserende organisaties Fatah (van Abbas) en de radicaalislamitische Hamas. De laatste parlementsverkiezingen in 2006 hadden geleid tot een conflict tussen Fatah, dat nu de Westelijke Jordaanoever bestuurt, en Hamas, dat de Gazastrook controleert.

Oost-Jeruzalem wordt door geen van beide partijen gecontroleerd omdat het al meer dan vijftig jaar geleden door Israël werd geannexeerd.