Ook Club Brugge beseft dat er buitenlandse interesse zit aan te komen, maar Philippe Clement wil nog niet praten over nieuw contract

Philippe Clement wil voorlopig niet spreken over een mogelijk verlengd verblijf bij Club Brugge. De Antwerpse coach wil alle focus op de zes play-offwedstrijden alvorens te praten over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt af in juni volgend jaar.

Is er een kans dat Philippe Clement het na twee jaar voor bekeken houdt bij Club Brugge? De 47-jarige coach kan geschiedenis schrijven door drie jaar op rij kampioen te worden en voor het eerst sinds 1978 een titel van Club Brugge te verlengen. Maar zijn prestaties worden ook internationaal gevolgd, en dus is er altijd een mogelijkheid dat een buitenlandse club interesse toont in de Belgische succescoach.

Club Brugge zat na de reguliere competitie al met Clement samen. “Philippe heeft zelf gezegd dat hij niet over zijn persoonlijke situatie wil spreken tot het seizoen gedaan is”, zegt Club-CEO Vincent Mannaert. “Dat tekent de mens Clement. Hij is een teamspeler en hij wil er eerst voor zorgen dat we samen over die eindmeet geraken. Daarna kunnen we spreken over een nieuw contract.”

Opwaardering

De huidige verbintenis van Clement loopt tot de zomer van 2022, maar het is de logica zelve dat er over een opwaardering gepraat wordt. Clement kan terugblikken op twee succesvolle seizoenen waarin Club ook telkens Europees overwinterde. Ondertussen bewijst hij dat hij jonge spelers beter kan maken – talenten transfereren is een speerpunt in het zakenmodel van voorzitter-ondernemer Bart Verhaeghe.

Club wil dan ook graag door met Clement. “We streven ernaar een zo stabiel mogelijke werking te hebben”, zegt Mannaert. “Het is al van september 2013 (en het ontslag van Juan Carlos Garrido, red.) dat we de samenwerking met een trainer vroegtijdig beëindigd hebben (Michel Preud’homme ging zelf weg, het contract van Ivan Leko werd niet verlengd, red.). Philippe ligt nog een jaar onder contract, maar we weten ook dat hij gevolgd wordt in het buitenland.”

Sociale media

Sinds kort is Clement ook op sociale media actief. Daarin belooft hij “inzicht te geven in zijn persoonlijke en professionele leven”. Club heeft nog geen weet van concrete belangstelling voor zijn trainer, maar houdt er wel mee rekening dat het deze zomer anders kan zijn.

“Er heeft nog geen club contact met ons opgenomen, maar iemand die voor de derde keer op rij kampioen kan worden en die twee groepsfases in de Champions League op zijn palmares heeft, springt onvermijdelijk in het oog”, zegt Mannaert. “Ik veronderstel dat Philippe op een bepaald moment ook voor zichzelf wil bepalen waar zijn ambities liggen. Maar nogmaals: aan die gesprekken zijn we nog niet toe. Als hij zegt dat hij volledig op Club Brugge gefocust is, meent hij dat ook.”