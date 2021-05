“Binnen de lijnen van het strafschopgebied onderscheiden echte voetballers zich van de mannen die het lafjes proberen”

Het heeft even geduurd, maar nu is er dan eindelijk het definitieve inzicht. Vergeet het middenveld, vergeet de opbouw van achteruit, vergeet de trainer met zijn iPad en vergeet de warming-up, de tactische omzetting tijdens de rust en vergeet de steekpass of de pass over de hele breedte van het veld. Onbelangrijk. Het gaat om het strafschopgebied.