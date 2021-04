“Refaelov is geen single, maar een elpee. Waren we Antwerp, we hadden zijn plaat toch gauw omgedraaid”

A-kern of B-kern? B-kern of A-kern? Om het Refaelov-vraagstuk te beslechten wierp het Antwerpse Bestuur (of het Bestuur van Antwerp) een 45-toerensingeltje van een Zweedse popgroep in de lucht. De vinyl schijf viel op de A-kant, waarop in het trainerskabinet van Frank Vercauteren Take a chance on me uit de boxen knalde: “Als je verandert van gedacht, sta ik op de eerste rij. Schatje, ik ben nog vrij, waag een gok met mij.”