Het grote aanvoerdersdebat voor de start van de Champions’ play-offs: “Het is simpel. Alles hangt van Club Brugge af”

Vanavond is het zover. De Champions’ play-offs, waarin Club Brugge, Antwerp, RC Genk en Anderlecht voor de titel (of de tweede plaats) strijden, gaan van start. Vooruitblikken doen we met de kapiteins: Ruud Vormer (32), Faris Haroun (35), Bryan Heynen (24) en Albert Sambi Lokonga (21). Vier clubs, vier aanvoerders: dat vraagt om vier stellingen en nog veel meer eerlijke antwoorden. “Ik geef toe: begin dit seizoen had ik moeite om mezelf op te fokken.”