Vijfduizend mensen geëvacueerd in Bochum na vondst van bom uit WO II

Het centrale treinstation van de West-Duitse stad Bochum is donderdagnamiddag ontruimd nadat er bij werken een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden. Ongeveer 5.000 mensen in de ruime omgeving moesten hun huis verlaten en er werd een veiligheidszone van 500 meter rond de site ingesteld. In de omgeving van het station liggen ook drie ziekenhuizen en verschillende bejaardentehuizen.