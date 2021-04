Biden bezoekt oud-president Carter in Georgia (op zoek naar steun voor stimuleringspakket)

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag zijn partijgenoot en voorganger Jimmy Carter bezocht in diens zuidelijke thuisstaat Georgia. Daar probeerde Biden ook steun te krijgen voor het stimuleringspakket dat hij voor de Amerikaanse economie voor ogen heeft.

Biden had samen met zijn echtgenote Jill een privéonderhoud met de hoogbejaarde Carter en zijn vrouw Rosalynn. Het was voor het eerst sinds Bidens verkiezingsoverwinning in november dat de twee elkaar zagen.

“De Carters blijven elke dag doorgaan met hun werk om dit land sterker te maken en we zijn dankbaar en vereerd met hun vriendschap”, zei Jill Biden naderhand, toen ze haar man inleidde bij een bijeenkomst met aanhangers.

De 96-jarige Carter is de langstlevende president in de Amerikaanse geschiedenis. Biden is met zijn 78 jaar de oudste man die ooit zijn intrek nam in het Witte Huis. Biden was in 1976 een van de eerste parlementariërs die zijn steun voor Carter uitsprak toen die zich kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen.

De oud-president bleef donderdag uit beeld bij de verzamelde nieuwsmedia. Zijn 93-jarige echtgenote was echter met haar rollator te zien toen zij de Bidens weer uitliet. Behalve de nieuwsmedia, waren ook veel van de 640 inwoners van Carters thuisstadje Plains op de been om getuige te zijn van het bezoek van de Bidens.