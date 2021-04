Dertien doden en 11.500 geëvacueerden in Kirgizië na gevechten aan grens met Tadzjikistan

In Kirgizië zijn dertien mensen omgekomen tijdens schermutselingen aan de grens met Tadzjikistan. Er werden ook zowat 11.500 mensen geëvacueerd, zo kondigden de autoriteiten aan.

Militaire eenheden van beide landen wisselden donderdag schoten uit nabij de Tadzjiekse enclave Vorukh in Kirgizië. Later op de dag werd een staakt-het-vuren aangekondigd.

Bij de schermutselingen kwamen aan Kirgizische zijde dertien mensen om het leven, zo kondigde het ministerie van Volksgezondheid aan. Drie gewonden zijn er erg aan toe. Eerder was er gesproken van drie doden.

In twee districten van de regio Batken, in het zuidwesten van Kirgizië, werden in totaal circa 11.500 mensen geëvacueerd.

Grote delen van de landsgrenzen tussen beide voormalige Sovjetrepublieken zijn niet officieel vastgelegd, waardoor er regelmatig spanningen ontstaan over toegang tot land en water.