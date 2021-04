Meer dan 150 miljoen besmettingen met coronavirus wereldwijd

Het aantal bevestigde coronabesmettingen wereldwijd is de kaap van 150 miljoen mensen gepasseerd. Dat blijkt uit tellingen van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins.

De teller staat vrijdagochtend op 150.124.248 bevestigde besmettingen met het coronavirus. De zwaarst getroffen landen zijn de Verenigde Staten (ruim 32 miljoen), India (meer dan 18 miljoen) en Brazilië (bijna 14,6 miljoen). Wereldwijd zijn ook al 3.161.971 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook hier staan de Verenigde Staten bovenaan, met ruim 575.000 doden. Dan volgen Brazilië (meer dan 401.000) en Mexico (zowat 216.500).

Het aantal nieuwe besmettingen per dag is meer dan verdubbeld in vergelijking met midden februari. Na de tweede golf van oktober was dat aantal nog gezakt tot iets meer dan 350.000 per dag, vandaag zijn er 821.000 per dag.

India

Vooral in India stijgt het aantal nieuwe besmettingen snel, met 2,5 miljoen besmettingen in de afgelopen zeven dagen of 357.000 per dag. Midden februari lag het aantal nieuwe besmettingen meer dan dertig keer lager, op 11.000. Het land lijdt onder de Indiase variant van het virus, die besmettelijker zou zijn, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden de coronamaatregelen in het land ook niet altijd goed opgevolgd. Er is een ernstig tekort aan zuurstof in India en er is te weinig ruimte in de crematoria door het hoge aantal overlijdens.

In Europa (184.007 gevallen per dag, -18 procent) en de VS en Canada (60.537, -12 procent) daalde het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen zeven dagen in vergelijking met een week eerder. In België stonden de tellers vrijdagochtend op 986.622 besmettingen en 24.185 overlijdens sinds de start van de Covid-19-pandemie, volgens cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.