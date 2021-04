Nieuwslezeres aangehouden nadat ze naakt wordt aangetroffen in haar auto

Een nieuwslezeres uit het Amerikaanse Las Vegas is aangehouden omdat ze dronken en naakt werd aangetroffen in haar auto. Hoe de vrouw in eerste instantie in die situatie terecht is gekomen, is niet bekendgemaakt.

Fox 5-nieuwslezeres Feven Kiflegiorgis werd in maart rond 7.30 ’s ochtends uur naakt en slapend aangetroffen achter het stuur van haar Audi. Hoewel het voorval al een maand geleden plaatsvond, is het nu pas naar buiten gebracht door de krant Las Vegas Review.

Kiflegiorgis, beter bekend als Feven Kay, verklaarde destijds aan agenten dat ze zich niet meer kon herinneren hoe ze in haar situatie was beland. De vrouw weigerde ook een bloedtest af te laten nemen.

Aangehouden

Kiflegiorgis werd daarop aangehouden wegens roekeloos rijgedrag. Op 21 april werd haar opgedragen een boete van 1.000 euro te betalen, en ook moest ze opnieuw rijlessen volgen.

Om haar afwezigheid bij de nieuwszender te verklaren had de Amerikaanse haar fans middels een video laten weten dat er zich een ‘privé-gebeurtenis’ had voorgedaan. “Vorige maand ben ik aangehouden wegens rijden onder invloed. Ik werd aangetroffen in een geparkeerde wagen in een wijk van Las Vegas, in mijn eentje.”

Feven heeft laten weten haar leven te beteren: “Ik wil dat jullie weten dat ik hier van heb geleerd, en zal blijven leren. Ik dank jullie voor jullie steun.”