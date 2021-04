België dient vrijdag herstelplan in bij Europese Commissie

“België gaat vandaag (vrijdag) zijn herstelplan indienen bij de Europese Commissie en we zullen een van de eerste Europese landen zijn die dat doen.” Dat heeft staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine gezegd aan RTBF.

Landen die een deel willen krijgen van het Europese geld bedoeld voor herstel na de coronacrisis moesten daarvoor een plan indienen bij de Europese Commissie en dat voor eind april. Veel landen halen die deadline niet. Een Europese bron liet eerder al uitschijnen dat de datum eerder “indicatief” is. Maar ons land is dus wel op tijd met het herstelplan. Vrijdag staat het punt nog een laatste keer op de agenda van het kernkabinet, zo werd vernomen van een overheidsbron. Gedetailleerde communicatie zou moeten volgen.

“Het is een prestatie. We hebben die gehaald met de sociale partners en met alle regeringen van dit land”, aldus Thomas Dermine. “De commissie heeft ons gevraagd met projecten te komen die we snel kunnen uitvoeren. Daarom zijn er al een aantal bekend. Het zijn projecten die de toekomst van ons land zullen bepalen: we gaan een energie-eiland bouwen in de Noordzee, er komt een centrum voor kunstmatige intelligentie in Brussel en er komen biotechnologiescholen in Wallonië.”

5,9 miljard euro

Ons land krijgt 5,9 miljard euro van Europa. Tussen 2021-2026 zullen de overheidsinvesteringen grotendeels gericht zijn op 2021 (1,107 miljard), 2022 (1,563) en 2023 (1,121), maakte de staatssecretaris medio april bekend. In totaal werden 85 investeringsprojecten geselecteerd, evenals ongeveer 20 voorstellen, bevestigde Dermine op RTBF. Het leeuwendeel gaat, zoals reeds aangekondigd, naar infrastructuur (transport, energie, gebouwen, enz.): 56 procent van de geplande middelen heeft hierop betrekking.

“Investeren in sociale huisvesting, in gebouwen en in scholen is een uitstekende investering”, legt Dermine uit. “Je verhoogt het gebruikscomfort en daarnaast verklein je de CO2-voetafdruk en zet je arbeiders weer aan het werk in de bouwsector, dat gaat een grote rol spelen.” Daarnaast wordt 28 procent van de bedragen besteed aan digitalisering.

“Het Europese plan is een eerste steen in de herinvestering in onze infrastructuur”, aldus Dermine.