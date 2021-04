Vertrekt Romelu Lukaku door de grote poort naar ex-club Chelsea? Londenaars bereiden bod op Rode Duivel voor

Terwijl jongere broer Jordan naar eigen zeggen een koopje is, geldt dat allerminst voor Romelu Lukaku (27). 90 miljoen euro kost de Rode Duivel, die nog een contract tot 2024 bij Inter heeft. Al zou dat geen bezwaar vormen voor zijn ex-club Chelsea. In Londen zouden ze een bod aan het voorbereiden zijn. Al gaat de aandacht van Big Rom eerst uit naar de Italiaanse titel die dit weekend al binnen kan zijn.

Over twee weken viert Romelu Lukaku zijn 28ste verjaardag. Een leeftijd waarop sporters doorgaans de top van hun kunnen bereiken. Dat geldt ook voor Big Rom, die met 27 goals en 8 assists voorlopig een topseizoen kent bij Inter.

Al jaren bouwt de oudste van de broertjes Lukaku gestaag en onverzettelijk aan de weg richting absolute wereldtop. Zijn prestaties op het veld werden doorheen de jaren almaar completer, zijn cijfers almaar indrukwekkender, zowel qua goals en assists als qua marktwaarde.

Lege prijzenkast blijft pijnpunt

Toch staat Lukaku voor een kantelpunt in zijn carrière, want zo vol zijn bankrekening is, zo leeg is zijn prijzenkast. Nog steeds slechts één landstitel met Anderlecht en één FA Cup met Chelsea, waarin hij een aandeel van slechts twee minuten had. In de allereerste ronde dan nog.

Foto: ISOPIX

Lukaku is nochtans een winnaar. Dit weekend zou hij weleens zijn hart kunnen ophalen na al die jaren van droogte. Zaterdag kan hij zich samen met Inter immers tot Italiaans kampioen kronen op het veld van rode lantaarn Crotone. Inter moet dan wel winnen, terwijl nummer twee Atalanta punten moet verliezen. Alleen dan is Inter voor het eerst sinds 2010 nog eens de beste ploeg van de Serie A, op vier speeldagen van het einde.

Met de scudetto op zak zou Big Rom bij Inter door de grote poort kunnen vertrekken. Als hij zijn contract in Italië uitdoet, zal hij 31 zijn. Te oud om nog een laatste keer echt te cashen, te oud om die ene toptransfer nog te realiseren. En nog belangrijker: hoewel hij met trainer Antonio Conte en ploegmaat Lautaro Martinez een perfect match vond, heeft Inter geen cultuur van prijzen pakken meer. De laatste trofee dateert al van de Coppa Italia in 2011.

In Engeland wordt Lukaku al weken gelinkt aan een club waar winnen veel meer in het DNA zit, zijn ex-ploeg Chelsea. Bij de club van zijn dromen zou hij op zoek kunnen naar eerherstel en… naar trofeeën. Eerherstel, want net geen tien jaar geleden verkaste Lukaku van Anderlecht naar Chelsea, maar doorbreken deed de Rode Duivel er nooit. Amper vier basisplaatsen en een tiental korte invalbeurten veroverde hij er indertijd. Balans: één assist, wat wedstrijden bij de U21 en uitleenbeurten aan West Bromwich en Everton.

De Chelsea-fans zouden Lukaku echter met open armen opnieuw ontvangen. En ook coach Thomas Tuchel is fan. Hij is op zoek naar een echte goaltjesdief en wil iemand die er meteen staat. Dat moet wel lukken voor Lukaku, die ervaring zat heeft in de Premier League. De oude bekende staat dan ook bovenaan het verlanglijstje, net als Erling Haaland. Alleen is die laatste wellicht onhaalbaar.

Met zijn ervaring is Lukaku intussen wel capabel om het gewicht van de aanvalslinie van Chelsea op zijn schouders te dragen. In tegenstelling tot Timo Werner die reuzenkansen bij de vleet mist, afgelopen week nog tegen Real Madrid. Tammy Abraham zou dan weer weg mogen en de kans is groot dat Olivier Giroud transfervrij vertrekt. Mason Mount, Werner, Jorgino en Abraham zijn gedeeld topscorer van Chelsea in de competitie met elk zes stuks. Daar moet Lukaku met zijn 21 goals in de Serie A eens goed om lachen.

Foto: AFP

En prijzen pakken, want het heeft er alle schijn van dat Chelsea onder goedkeurende oog van Thomas Tuchel opnieuw hoge toppen zal scheren. Terwijl Inter dit seizoen al in de groepsfase van het kampioenenbal de duimen moest leggen en zelfs de Europa League misliep, hebben ze in Stamford Bridge zicht op een finaleplaats in de Champions League. Tuchel loodste de club ook weer naar de vierde plaats in de Premier League, die recht geeft op een Champions League-ticket volgend seizoen. De coach hanteerde bij Chelsea bovendien voorlopig vooral een 3-4-3-systeem, wat Lukaku gewend is van bij de Rode Duivels en dat ligt hem best wel.

Wil Lukaku echt tot de allergrootsten behoren, dan is het tijd om prijzen te pakken. Waar doet er niet toe, maar is er iets erger dan afgeserveerd te worden bij de club van je dromen? En vooral: is er iets mooier dan tien jaar later toch tonen dat je het waard bent?