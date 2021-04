16- en 17-jarigen kunnen straks ook vaccin krijgen (als ze mogen van hun ouders)

Zestien- en zeventienjarigen zullen zich binnenkort ook kunnen laten vaccineren tegen Covid-19. Als ze dat zelf willen én als ze mogen van hun ouders, tenminste.

In Vlaanderen zijn er al zo’n 6.500 zestien- en zeventienjarigen gevaccineerd, omdat ze stage lopen in een ziekenhuis of een woonzorg­centrum. Het vaccin van ­Pfizer werd uitgebreid getest én goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. En nu in één week tijd meer dan 800.000 dosissen geleverd worden, komt de vaccinatie op volle toeren. De taskforce Vaccinatie boog zich donderdag dan ook over de uitrol naar de volgende leeftijdsgroep. Het voornemen is om die groep het vaccin aan te bieden aansluitend op de 18-plussers, wellicht al in de zomervakantie.

Daarna komen misschien zelfs de jongere tieners aan de beurt. Pfizer kwam donderdag met veelbelovende resultaten: het vaccin werkt zeer goed bij 12- tot 15-jarigen.