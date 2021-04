Ex-model eist 65 miljoen euro (!) van Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en Kathryn Mayorga op de bewuste avond in Las Vegas. Foto: AP

Kathryn Mayorga, een voormalig model dat Cristiano Ronaldo ervan beschuldigt dat hij haar zou hebben verkracht in een hotel in Las Vegas, wil de voetballer voor de rechter slepen en eist maar liefst 65 miljoen euro van de Portugese superster.

Het voorval zou zich hebben voorgedaan in 2009. Ronaldo, destijds 24 jaar oud, was met zijn zwager en een neef op vakantie in de gokstad, waar hij tijdens een exclusief VIP-feestje de knappe Kathryn Mayorga tegen het lijf liep. Dat ze elkaar daar hebben gezien én samen hebben gedanst, staat vast: er zijn immers foto’s van hun ontmoeting gemaakt. Daarna lopen de lezingen van de twee uiteen...

Volgens Mayorga ging ze na afloop met Ronaldo mee naar zijn suite, kamer 57306 van het Palms Casino Resort. Hij had haar uitgenodigd om haar “het prachtige uitzicht over The Strip” te laten zien. Volgens het voormalige model ging het echter verkeerd toen de spits van Juventus haar uitnodigde om met hem de jacuzzi in te duiken.

“Goede jongen”

Toen ze weigerde – “mijn jurk zou dat niet overleven” – bood hij haar reservekleding aan, die ze in zijn badkamer kon aantrekken. Daar zou hij haar vervolgens eerst hebben gezoend, maar niet voordat hij gezegd zou hebben: “Ik ben een goede jongen, nou ja, op één procent na dan”’ Toen Mayorga zijn amoureuze pogingen weigerde, zou hij haar vervolgens hebben verkracht.

Ronaldo heeft de beschuldigingen altijd ontkend, maar betaalde haar een jaar later opvallend genoeg wel ruim 300.000 euro om haar “af te kopen”. Onderdeel van de deal was dat ze de rest van haar leven zou zwijgen over wat zich zou hebben afgespeeld.

Dat hield ze vol tot in 2018 de #MeToo-schandalen aan het licht kwamen. Ze liet zich verleiden tot een interview, waarna de lokale politie alsnog een onderzoek startte naar de voetballer. Een jaar later werd hij vrijgesproken.

65 miljoen euro

Nu zegt Mayorga echter dat ze de bewuste ‘zwijgverbintenis’ destijds onder druk heeft getekend en psychisch ontoerekeningsvatbaar was. Daarom wil ze nu opnieuw de strijd aan met Ronaldo, en daarbij zet ze hoog in. Ze eist namelijk ruim twintig miljoen voor geleden schade, ruim twintig miljoen voor de schade die ze er in de toekomst nog van zal ondervinden, en ruim twintig miljoen aan smartengeld. Tel daar de onkosten voor haar team van advocaten bij op, en je komt uit op een slordige 65 miljoen euro.

Diezelfde advocaten hebben bij de rechtbank nu een verzoek ingediend om zestig getuigen te horen, waaronder Ronaldo zelf en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes. Peter Christiansen, de advocaat die de voetballer bijstaat, heeft alle vertrouwen in een goede afloop. “Deze claim is belachelijk. Nogmaals, mijn cliënt ontkent alle beschuldigingen, precies zoals hij dat de laatste tien jaar al gedaan heeft.”