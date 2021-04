Hond vindt pasgeboren baby in Brits park

De Britse stad Birmingham is in de ban van een pasgeboren baby die is aangetroffen in een park. Het pasgeboren kindje werd gevonden door een hond.

Een voorbijganger vond het kind, met dank aan zijn hond Hel. Zonder zijn viervoeter was hij doorgelopen, zegt de 64-jarige Terry Walsh tegen Britse media. Hij zag aanvankelijk alleen een afgedankt deken liggen, maar Hel duwde zijn neus liefkozend richting het opgerolde geheel. “Opeens hoorde ik een baby huilen. Ik denk dat Hel met zijn neus en warmte van zijn vacht de baby wakker heeft gemaakt.”

De baby zou nog maar een paar uur oud zijn geweest toen hij werd achtergelaten in het park, meldt The Daily Mail. Het ziekenhuis waar de baby wordt opgevangen, heeft het kind George genoemd: omdat hij vorige week op St.-George’s Day werd gevonden. Dat is een nationale feestdag in Engeland.

Op beelden die werden vrijgegeven door de politie is te zien hoe een vrouw het park verlaat, mogelijk gaat het om de moeder van de baby. De politie wil haar hulp aanbieden, en vermoedt dat ze met fysieke of geestelijke problemen kampt.

De politie besloot donderdag om de zaak meer onder de aandacht te brengen, en foto’s van het kindje te verspreiden in de hoop op een doorbraak. “Baby George is gezond en wel. Jammer genoeg hebben we zijn moeder nog steeds niet kunnen vinden. We maken ons zorgen om haar”, zei een woordvoerder van de politie tijdens een persconferentie. “Zij is nu onze eerste prioriteit”, klonk het.