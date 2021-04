Ronald Koeman ligt opnieuw overhoop met arbitrage na pijnlijke nederlaag Barcelona: “De vierde ref beledigde me”

Barcelona kreeg donderdag tegen Granada een gouden kans om de leiding te pakken in La Liga, maar ging pijnlijk met de billen bloot: 1-2. Trainer Ronald Koeman viel opnieuw op door ruzie te maken met de arbitrage. Hij werd naar de tribune gestuurd, maar beweert dat het net de vierde ref was die “geen respect toonde”.

“Ik begrijp er niets van”, kwam Koeman na de match op het incident terug. “Volgens (Barcelona-afgevaardigde, nvdr) Carlos Naval toonde ik geen respect voor de vierde ref, maar ik heb niets verkeerds gezegd. Ik heb hem niet beledigd. Ik vind dit ongelofelijk. Maar als de vierde ref zo graag het middelpunt van de aandacht wil zijn… Ik heb iets gezegd, ja, maar met alle respect. Hij was het net die me een antwoord gaf dat niet zo mooi was. Hij beledigde mij. Als ze iets in hun verslag zetten dat ik niet gezegd heb, dan zal ik er iets aan moeten doen.”

Voor de Nederlander is het al de zoveelste keer dat hij zich na de wedstrijd openlijk tegen de wedstrijdleiding keert. Eerder deze maand bracht de Catalaanse krant El Mundo Deportivo naar buiten dat Koeman dit seizoen al na achttien (!) verschillende wedstrijden over de VAR geklaagd had. Zijn recentste tirade kwam er na de nederlaag in de Clasico tegen Real Madrid. Daar liep hij, toen op televisie een vraag gesteld kreeg over de videoref, zelfs kwaad weg.

De spanning is te snijden in de titelrace van La Liga. Door de nederlaag van Barcelona staan leider Atlético Madrid (73 punten), eerste achtervolger Real Madrid (71 punten), Barcelona (71 punten) en Sevilla (70 punten) nu met vier op amper drie punten. Volgende week zondag staat Barcelona-Atlético Madrid en Real Madrid-Sevilla op het programma.