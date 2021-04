ASSISEN. In de gevangenis wist men dat verpleegster Christine (45) de gevluchte Ashley (36) opving. En toch werd de politie niet verwittigd

Grobbendonk / Antwerpen -

Dat gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45) een voortvluchtige gedetineerde in huis had genomen, wisten verschillende van haar collega’s. Ook de directie van de Antwerpse gevangenis was op de hoogte. “Ik vroeg vaak wanneer ze gingen ingrijpen. Ze zeiden dat ze ermee bezig waren”, aldus de hoofdverpleegster. “Wat als er toch politie gestuurd was? Die vraag heb ik me al vaak gesteld”.