André Hazes brengt emotioneel lied uit voor zoontje: “Van nu af aan ga jij mij minder zien”

André Hazes Junior, de zoon van de legendarische Nederlandse charmezanger, heeft vrijdag een nieuw nummer uitgebracht. In het lied ‘Kleine Grote Vriend’ richt hij zich tot zijn vierjarige zoontje.

Hazes zingt in het lied openhartig over de breuk met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoon André, en wat dat met het 4-jarige jongetje zal doen: Kleine grote vriend / Van nu af aan ga jij mij minder zien / Het spijt me want jij hebt dit niet verdiend / Mijn kleine grote vriend. Kleine kampioen / Wees maar lief voor mama, geef d‘r nog een zoen / Er is niets wat zij er aan had kunnen doen / Ze gaf alles wat ze had / En ook ik deed echt mijn best / Maar soms is willen niet genoeg.”

De zanger deelt in het nummer ook zijn twijfels over de toekomst. “Later als je groot bent en we praten / Hoop ik maar dat jij me niet verlaten hebt / Om wat ik nu zeg / Ja later ‘t is meer dan ik op dit moment kan vragen / Maar ik hoop dat je ooit ziet waarom ik ben gegaan / Wat ik heb gedaan / Die ruzies, vriend / Ik wil ze niet voor jou / Dus ik ga nu weg”