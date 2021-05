Mensen koppelen op basis van hun DNA is geen sciencefiction meer, maar hoe wenselijk is het?

Liefde, dat is chemie. Maar kun je ook écht wetenschappelijk verantwoord daten? Mensen koppelen op basis van hun DNA is geen sciencefiction meer. En er zijn apps die prat gaan op complexe algoritmes om je de ware voor te schotelen. Een forse stap verder dan de vragenlijstmethode van de experts in ‘Blind getrouwd’. “De vraag is hoe wenselijk het is dat je mensen zo berekend samenbrengt.”