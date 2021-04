Olivier Deschacht (40) stopt met voetballen na lange carrière bij Anderlecht, Lokeren en Zulte-Waregem

Het Belgisch voetbal verliest een icoon. Olivier Deschacht (40) heeft twintig jaar na zijn debuut in eerste klasse een punt gezet achter zijn carrière als profvoetballer. Deschacht twijfelde al langer over zijn toekomst, maar maakte vandaag na de laatste training van het seizoen bij Zulte Waregem zijn beslissing bekend. ‘Oli’ speelde uiteindelijk meer dan 680 profmatchen, won maar liefst negen landstitels en was ook twintig keer Rode Duivel. In het collectieve geheugen zal hij altijd verbonden blijven met Anderlecht, voor wie hij de speler is met de meeste matchen ooit.

“Niets zal vervangen wat ik het liefst doe: voetbal. Maar ik zal mijn weg wel vinden en op zoek gaan naar een uitdaging”, zegt Olivier Deschacht over zijn beslissing in een filmpje op de sociale media van Zulte Waregem. “Ik hoop dat ik herinnerd zal worden als een speler die er altijd voor ging. Die elke match begon alsof het zijn laatste was. Merci, Zulte Waregem, om mijn carrière op een mooie manier te doen eindigen. Maar na enkele moeilijke jaren is het mentaal op. En laat dat nu mijn sterkste punt zijn. Om het met mijn woorden te zeggen: de goesting is over.”

Op zijn allerlaatste training werd de verdediger nog flink gefêteerd door zijn ploegmaats van Essevee, die er als de kippen bij waren om hun ouderdomsdeken de lucht in te gooien.

De afgelopen twee seizoenen speelde de veertiger nog een zestigtal wedstrijden voor Zulte Waregem, maar het is vooral als speler van Anderlecht dat de hoogblonde verdediger in het collectieve geheugen gegrift zal staan. Paars-wit zette hem op hun Twitter-account al in de bloemetjes. “Een echte professional. Een clubman zoals er geen meer zijn. Proficiat met je carrière, Oli”, klinkt het, samen met foto’s van enkele van Deschachts mooiste momenten bij de club.

Het is immers bij paars-wit dat Deschacht op 18 december 2001 tegen het toenmalige KSK Beveren zijn debuut maakt op het hoogste niveau. Het zou de eerste van heel veel matchen blijken, want uiteindelijk speelt Deschacht maar liefst 604 wedstrijden voor de recordkampioen. In zijn achttien jaar bij paars-wit wint hij negen(!) landstitels, twee Supercups en een Beker van België. Niet minder dan 101 Europese wedstrijden, leverden hem op Neerpede ook de bijnaam ‘Mister Europe’ op.

Tweede jeugd bij Zulte Waregem

In de zomer van 2018 trok Deschacht de deur van het Lotto Park achter zich dicht en ging hij bij Lokeren voetballen, waar hij ook als jeugdspeler enkele jaren vertoefde. Met de ondertussen ter ziele gegane Waaslanders degradeerde hij echter naar tweede klasse, waarop Deschacht naar Zulte Waregem trok. Daar beleefde hij een tweede jeugd en was hij twee seizoenen lang een onbetwiste titularis in het hart van de verdediging. Zo speelde hij dit seizoen op één wedstrijd na, alles voor Essevee.

Maar nu volgt dus het afscheid. Essevee-trainer Francky Dury hoopte dat de verdediger nog een jaartje zou doorgaan, maar de eigenwijze Deschacht heeft na lang twijfelen nu toch beslist om zijn actieve carrière te beëindigen. Wat volgt voor Deschacht is voorlopig nog een vraagteken. Wel volgt hij al een tijdje een trainerscursus en deed hij al wat analistenwerk.

