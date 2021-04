Publiek weldra opnieuw toegelaten in Frankrijk: voetbalbond vraagt 30% van het Stade de France te vullen voor bekerfinale

Vanaf 19 mei is opnieuw publiek toegelaten bij sportevenementen in Frankrijk. Dat blijkt uit de aankondigingen van president Emmanuel Macron donderdagavond. In zaal zijn vanaf 19 mei 800 toeschouwers toegelaten, buiten is de aanwezigheid van 1.000 toeschouwers toegestaan terwijl de avondklok pas om 21u ingaat.

Vanaf 9 juni zouden tot 5.000 toeschouwers wedstrijden kunnen bijwonen, mits het tonen van een gezondheidspaspoort. Daarop moet een negatieve coronatest of een bewijs van vaccinatie te zien zijn. De avondklok geldt dan vanaf 23u. De Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk op 27 juni op het circuit van Le Castellet zou daarvan kunnen profiteren. Ook het EK basketbal voor vrouwen in Straatsburg (17-23 juni), waar de eerste fase en de kwartfinales plaatsvinden met de Belgian Cats, juicht deze beslissingen toe. Het vervolg van het toernooi vindt plaats in het Spaanse Valencia.

Evenementen als de Franse bekerfinale in het voetbal en Roland Garros zullen kunnen genieten van versoepelingen van de maatregelen. Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond, heeft gevraagd om voor de bekerfinale, die plaatsvindt op 19 mei, 30 procent van het Stade de France te mogen vullen, zo meldt hij in L’Équipe.

Roland Garros werd eerder al met een week uitgesteld om meer publiek te kunnen toelaten. Het grandslamtoernooi vindt plaats van 30 mei tot 13 juni. Ook de Ronde van Frankrijk (26 juni-18 juli) is gebaat met de versoepelingen.