Alle leerlingen terug naar school? In ene school wel, in andere niet: deze directeurs leggen uit waarom (niet)

Op 10 mei zwaaien de poorten van de middelbare scholen weer wijd open. Tenminste daar waar het veilig kan en directeurs het nog zinvol achten. De komende dagen hakken scholen de knoop door. Wij spraken met twee directeurs die de beslissing al namen. De ene doet gewoon verder zoals het was, de andere haalt alle leerlingen terug naar school. “Alleen in de klas kan je inschatten of iedereen mee is met het verhaal.”