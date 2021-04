Moord Tielt - 19-jarige ontkent dat hij moordde “om te weten hoe het voelt”: “Hij heeft veel spijt en wil excuses aanbieden”

Tielt - De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 19-jarige Tieltenaar met een maand verlengd op verdenking van moord. Dat bevestigt zijn raadsman Randall Huysentruyt. De verdachte heeft bekentenissen afgelegd, maar zijn motief blijft onduidelijk.

De hulpdiensten werden op zaterdagavond 6 maart rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Leander Quintyn (32) werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D’Hoopstraat, tussen de huisnummers 2 en 14. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden.

LEES OOK. Familie van 19-jarige verdachte zoekt verklaring voor zinloze moord in Tielt: “Hij was de braafste van het gezin” (+)

Het onderzoek kende een doorbraak toen maandagavond een verdachte werd gearresteerd. Jarod D. werd de volgende dag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgens zijn advocaat Randall Huysentruyt heeft de verdachte donderdag tijdens een uitgebreid herverhoor bekentenissen afgelegd.

Motief

De verdediging wilde wel enkele zaken die eerder in de media verschenen, rechtzetten. “Mijn cliënt heeft niet gezegd dat hij wilde weten hoe het voelde om iemand te doden. Dat wordt formeel ontkend.” Daarnaast heeft de moord volgens meester Huysentruyt ook niets met het gamemilieu te maken.

Volgens zijn broer heeft D. hem kort na de feiten gebeld. Toen zou hij gezegd hebben dat hij eens wou weten hoe het voelde. “Maar hij ontkent met klem dat hij dat zo gezegd heeft”, aldus zijn advocaat Randall Huysentruyt. Over wat het precieze motief dan wel was, blijft de advocaat aan de oppervlakte. “Hij kende zijn slachtoffer niet. En van een gevecht of zo is geen sprake geweest. Maar hij heeft zijn verklaring afgelegd. En in het belang van het onderzoek zal ik daar niet veel dieper op ingaan.”

LEES OOK. 19-jarige bekent willekeurige moord op Leander (32): “Ik wou eens weten hoe het voelde, iemand neersteken” (+)

Het blijft dus onduidelijk waarom Leander Quintyn van het leven werd beroofd. Slachtoffer en dader kenden elkaar immers helemaal niet. Over de psychische toestand van de verdachte doet de verdediging momenteel geen uitspraken. Er werd zoals gebruikelijk een college van gerechtsdeskundigen aangesteld om D. te onderzoeken.

Excuses

Ten slotte wil de verdachte zich bij monde van zijn advocaat excuseren tegenover de nabestaanden van het slachtoffer. “Die man heeft enorm veel spijt van het gebeuren. Hij is mentaal gebroken, dat is evident”, aldus meester Huysentruyt.

Er werd ondertussen een college van psychiaters aangesteld om de jongeman te onderzoeken. Volgens zijn familie kampte hij met een zware depressie. Maar of de feiten in die gemoedstoestand gepleegd zijn, wil zijn advocaat niet kwijt.