De ‘klutskes’ leveren op: al bijna 200.000 extra vaccins

Sinds eind maart werken de vaccinatiecentra met ‘zonder-dood-volume-spuiten’. Deze superspuitjes zorgen ervoor dat uit de flacons van AstraZeneca en Moderna niet tien, maar twaalf dosissen kunnen worden gehaald. Uit het flesje van Pfizer zijn het er zeven in plaats van zes. Een berekening van onze krant leert dat deze ‘klutskes’ Vlaanderen al 195.000 extra vaccins hebben opgeleverd. Het Agentschap Zorg & Gezondheid loopt liever niet te koop met dit mooie nieuws.

In januari konden we al extra dossisen uit de Pfizer-flesjes halen, tot de Amerikaanse farmaceut het in de smiezen kreeg. In de bijsluiter werd de standaarddosering prompt aangepast van vijf naar zes. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat zo’n aanpassing zich weer zal voordoen. Voor deze ‘klutskes’ zijn superspuiten nodig en niet ieder land heeft die. Rest de vraag: hebben we voldoende van deze spuitjes voor de duur van de vaccinatiecampagne? Wellicht wel. Het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG kon er in januari 16,6 miljoen bestellen. De meeste zijn intussen geleverd.