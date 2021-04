Politie waarschuwt feestvierders La Boum 2 expliciet: “Indien nodig zullen we ingrijpen”

Brussel - Het evenenement La Boum 2, een initiatief van het collectief L’Abîme, is niet toegelaten en iedereen die tijdens die bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de coronamaatregelen zal vervolgd worden. Dat brengen de Brusselse burgemeester, de Brusselse politie en het Brusselse parket vrijdag in herinnering.

Op sociale media hebben verschillende duizenden mensen al aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in het evenement op 1 mei of dat ze erheen gaan. In sommige berichten staat zelfs te lezen dat het evenement toegelaten zou zijn, maar dat klopt niet.

LEES OOK. Facebook verwijdert omstreden evenement La Boum 2

“Er werd geen toelating gegeven voor het evenement ‘La Boum 2’, aangekondigd op sociale media, dat zou plaatsvinden in het Ter Kamerenbos”, klinkt het bij burgemeester, politie en parket. “De politie zal hierop toezien en haar aanwezigheid verscherpen. We raden dus iedereen af om hieraan deel te nemen. Het is belangrijk om de sanitaire maatregelen te blijven respecteren.”

LEES OOK. Opnieuw La Boum in Ter Kamerenbos: “Als de politie vijandig is, zal er een reactie volgen”

“Indien nodig zal de politie ingrijpen”, gaan de drie instanties verder. “Men riskeert dus een boete of een administratieve aanhouding. Het parket van Brussel wenst iedereen eraan te herinneren dat elke persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de Covid-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.”

Beweging ‘Trace ton cercle’ roept autoriteiten op repressieve houding te laten varen

De burgerbeweging ‘Trace your circle’, die al enkele maanden vreedzame acties onderneemt in een poging de aandacht van de regering te vestigen op de situatie van de jongeren in deze coronatijden, roept de Brusselse en federale autoriteiten dan weer op om hun “repressieve houding”te laten varen.

“Er is, in de recente verklaringen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden of de burgemeester van Brussel Philipppe Close, niet veel empathie tegenover de jeugd. Er wordt niet geluisterd naar de frustraties en de pijn. We zouden graag een constructieve dialoog en een doordachte planning zien”, schrijft de beweging in een persbericht.

“We hebben meer de indruk dat er een discours van intimidatie en repressie is. Beslissen over een onevenredig machtsvertoon tegenover jonge mensen die op een vredevolle manier samenkomen, is een politieke verantwoordelijkheid”, luidt het voorts.

“We betwisten niet de verdiensten van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Maar we verdedigen wel iets belangrijkers: de geestelijke gezondheid van jongeren, een gezondheidskwestie die in onze ogen minstens zo belangrijk is als de strijd tegen het virus, en die al meer dan zes maanden totaal genegeerd wordt”, vervolgt het collectief. Dat roept daarom de autoriteiten op “om deze zaterdag uit hun repressieve houding en hun crisiscentra te stappen” en “de jongeren te ontmoeten waar ze zullen zijn”.

“En vooral is het jullie verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de evenementen en de veiligheid van iedereen te waarborgen, ook die van de deelnemers. Geen waterkanon, geen cavalerie tegen de jongeren die er op een vreedzame en feestelijke manier zullen zijn, maar een dialoog”, besluit de beweging.