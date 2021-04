Advocaat ondervraagde Antwerp-directeur D’Onofrio: “Geen sprake van gouden tip”

Luciano D’Onofrio (midden) samen met François Fornieri (links) in het gezelschap van Eric Gerets in Qatar. Foto: BELGA

Antwerp-directeur Luciano D’Onofrio heeft zonder kleerscheuren de ondervraging doorstaan van de anti-corruptiespeurders, die op zoek waren naar elementen van voorkennis bij de aankoop van aandelen van Mithra, het farmabedrijf van D’Onofrio’s vriend François Fornieri. “Dat mijn cliënt zelfs niet in verdenking werd gesteld, verwondert mij niet. Hij heeft nooit verhuld dat hij aandelen heeft gekocht van Mithra, maar hij heeft daarvoor nooit een gouden tip gekregen van Fornieri of om het even wie”, zegt zijn advocaat meester Paul Delbouille.

Volgens de advocaat heeft D’Onofrio meermaals aandelen gekocht in de loop van de voorbije jaren. “Zelfs voor meer dan de 500.000 euro, waarvan tot dusver sprake is geweest”, zegt meester Delbouille. “Maar hij heeft er nog geen cent aan verdiend, want hij heeft ook nog geen enkel van die aandelen verkocht, zelfs niet toen ze hoog op de beurs genoteerd stonden. Meneer D’Onofrio heeft over de Mithra-aandelen heeft horen spreken tijdens een congres voor investeerders in een Luiks hotel. Daar is onder meer meneer Fornieri zijn bedrijf komen promoten en zo is mijn cliënt investeerder geworden van Mithra.”

François Fornieri zelf en Samuel Di Giovanni, een bevriende manager van een bewakingsfirma, werden dezelfde dag als D’Onofrio ondervraagd. Zij werden wel in verdenking gesteld voor handel in aandelen met voorkennis. Zij speelden volgens de speurders onder één hoedje om voor 800.000 euro aandelen van Mithra te kopen net vooraleer het bedrijf een belangrijk contract in de wacht zou slepen voor een nieuw anticonceptiemiddel. Dat contract heeft het Mithra-aandeel inderdaad de hoogte ingejaagd.

