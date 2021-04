Wat als... de Champions’ Play-offs verlopen zoals de reguliere competitie? Club Brugge na drie matchen al kampioen, Anderlecht tweede

Club Brugge heeft de grootste voorsprong ooit bij de start van de play-offs (8 punten), terwijl er nog nooit zo weinig punten (18 stuks) te verdienen zijn geweest in de nacompetitie. Om de titel lijkt het dus niet echt spannend meer te worden, maar om de tweede plek en het bijhorende ticket voor de voorrondes van de Champions League zal het wel nog nagelbijten zijn. Maar wat als de resultaten in de Champions’ Play-offs dezelfde zijn als de onderlinge confrontaties in de reguliere competitie?

Dan zou Anderlecht met de vingers in de neus de tweede plek pakken, zo blijkt. Geen enkel team in de Champions Play-offs zette zo’n sterke resultaten neer tegen zijn rechtstreekse concurrenten. Paars-wit won vijf van de zes duels tegen de huidige top vier. In de reguliere competitie verloor het enkel op het veld van Club Brugge.

Die sterke resultaten van paars-wit zullen Club Brugge echter op geen enkel moment verontrusten. Integendeel: met dezelfde uitslagen als die van de reguliere competitie zou blauw-zwart de play-offs starten met een perfecte negen op negen. In dat geval zou het na amper drie matchen de titel al mogen vieren dankzij een zege op het veld van Antwerp. The Great Old zou wel derde worden, voor Genk. Dat verloor vijf van zijn zes matchen tegen de tegenstanders van de Champions’ Play-offs en lijkt dus gedoemd vierde te eindigen.

Foto: JEFFREY GAENS

Dat zou echter geen ramp zijn voor Genk, want de Limburgers kunnen enkel nog een beter Europees ticket uit de brand slepen als ze tweede worden. Als zij daarin niet slagen, maakt het op zich niet uit wie derde of vierde wordt. De Limburgers zijn als bekerwinnaar immers al zeker van het derde Europese ticket. Daardoor krijgt het andere team dat in de play-offs naast Champions League-voetbal grijpt automatisch het vierde ticket. Of het nu voor of achter Genk eindigt.

Club Brugge, Anderlecht en Genk zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar

Club Brugge zou dan als Belgisch kampioen een ticket krijgen voor de groepsfase van de Champions League. Anderlecht zou naar de derde voorronde van het kampioenenbal gaan. Genk zou in de play-offronde van de Europa League terechtkomen, terwijl Antwerp in de derde voorronde van de Conference League zou beginnen. De winnaar van de Europe Play-offs start in de tweede voorronde van de Conference League.

Foto: BELGA

Die eerste drie clubs zouden dan ook al zeker zijn van Europees voetbal tot Nieuwjaar. Mocht Anderlecht in de voorrondes van de Champions League struikelen, heeft het immers het vangnet van de groepsfase van de Europa League. Als Genk de play-offronde van de Europa League niet zou overleven, komt het automatisch in de groepsfase van de Conference League terecht.

Stand bij start Champions’ Play-offs:

1. Club Brugge 38

2. Antwerp 30

3. Anderlecht 29

4. Genk 28

Speeldag 1

Antwerp-Genk 3-2

Club Brugge-Anderlecht 3-0

Speeldag 2

Genk-Club Brugge 1-2

Anderlecht-Antwerp 1-0

Speeldag 3

Genk-Anderlecht 1-2

Antwerp-Club Brugge 0-2

Speeldag 4

Anderlecht-Genk 1-0

Club Brugge-Antwerp 0-2

Speeldag 5

Genk-Antwerp 4-2

Anderlecht-Club Brugge 2-1

Speeldag 6

Antwerp-Anderlecht 1-4

Club Brugge-Genk 3-2

Punten in de Champions’ Play-offs:

1. Anderlecht 15

2. Club Brugge 12

3. Antwerp 6

4. Genk 3

Punten na de Champions’ Play-offs:

1. Club Brugge 50

2. Anderlecht 44

3. Antwerp 36

4. Genk 31