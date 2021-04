Economie in eurozone krimpt met 0,6 procent in eerste kwartaal

Het bruto binnenlands product van de eurozone is volgens een eerste raming van Eurostat in het eerste kwartaal gekrompen met 0,6 procent. België zwemt tegen de stroom in en ziet de economie aanzwengelen, enkel Litouwen doet het nog beter.

In de hele Europese Unie was er een krimp met 0,4 procent, eveneens ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, meldt Eurostat vrijdag. Het cijfer voor de eurozone is beter dan verwacht. Het analistenpanel van financieel agentschap Bloomberg kwam in doorsnee uit op minus 0,8 procent.

Het Europese statistiekbureau beschikt nog niet over cijfers van alle landen, maar België is voorlopig wel de tweede van de euroklas met 0,6 procent groei, een cijfer dat de Nationale Bank donderdag reeds gepubliceerd had. Enkel Litouwen doet beter met 1,8 procent groei. Zweden, dat niet in de muntunie zit, doet het eveneens beter met 1,1 procent groei. Portugal draagt de rode lantaarn met 3,3 procent achteruitgang.

Ook de grote buurlanden staan in de Belgische schaduw begin 2021. Duitsland tekent een forse krimp op en ziet 1,7 procent van het bbp verdampen, Frankrijk doet het wel goed met 0,4 procent groei. Voor Nederland is er nog geen cijfer.

Inflatie

Eurostat gooide er vrijdag ook inflatiecijfers tegenaan. De cijferaars verwachten voor april een inflatie van 1,6 procent in de eurozone. Ook hier gaat het om een ‘flashraming’. In maart was er een prijsstijging van 1,3 procent. Vooral de energieprijzen (+10,3 procent) drijven de inflatie op. Diensten, voeding, alcohol en tabak, en niet-energetische industriële goederen tekenen een stijging kleiner dan 1 procent op.

De stijgende inflatie lijkt op het eerste gezicht goed nieuws voor de Europese centrale Bank, die met haar monetair arsenaal steevast een inflatie net onder 2 procent nastreeft. Maar onderliggend is het plaatje andersom. De zogenaamde kerninflatie daalt immers van 0,9 procent in maart naar 0,8 procent. In dat cijfer zijn volatiele producten als energie, voeding, alcohol en tabak niet meegerekend. Economen zweren eerder bij de kerninflatie als indicator voor de prijsevolutie.