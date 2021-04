Ajax legt coach Ten Hag langer vast na geruchten over interesse van Tottenham

Ajax heeft vrijdagochtend bekendgemaakt dat het zijn trainer Erik ten Hag een nieuw contract gegeven heeft tot 2023. De aankondiging komt er vlak nadat de naam van de Nederlandse coach in de Engelse pers aan Tottenham Hotspur gelinkt werd. Ten Hag staat al sinds 2018 aan het roer bij de Amsterdammers.

“We willen werken aan een succesvol en attractief Ajax”, laat Ten Hag via de officiële kanalen van Ajax weten. “Ik weet wat ik hier heb en ik weet met welke mensen ik hier werk. Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten. Ik ben hier gelukkig. Ergens komen is één, ergens blijven is twee. In het buitenland staat Ajax op de kaart. We krijgen daarvoor de erkenning, maar we willen nog meer. We willen nog hoger en de topclubs in Europa ergeren.”

De 51-jarige Ten Hag is sinds eind december 2017 de hoofdtrainer van Ajax. Na een lastig eerste half jaar won hij in zijn eerste seizoen de landstitel en KNVB-beker met de Amsterdamse club. Ajax bereikte onder zijn leiding bovendien de halve finales van de Champions League, met dank aan spectaculaire uitzeges bij Real Madrid (1-4) en Juventus (1-2).

Ajax stond het afgelopen seizoen bovenaan in de Eredivisie toen het seizoen vanwege corona werd afgebroken. Ten Hag kan zondag opnieuw de ‘dubbel’ met Ajax winnen. Een gelijkspel in het thuisduel met FC Emmen volstaat voor de 35e landstitel. De club won twee weken geleden al de KNVB-beker.

Ten Hag werd de afgelopen weken in verband gebracht met enkele Duitse clubs en Tottenham Hotspur. De trainer liet ook herhaaldelijk weten dat hij gelukkig is bij Ajax en veel perspectief ziet voor het komende seizoen. Ten Hag hoopt zijn selectie grotendeels intact te houden en op enkele posities te versterken.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigt dat Ten Hag serieus in de belangstelling stond van meerdere clubs. “Maar ik denk dat het voor Erik heel belangrijk is dat hij mogelijkheden ziet met ons elftal. En dat er nog rek in zit. Hij heeft zeer goed met ons gepresteerd, ook in dat bijzondere jaar met succes in de Champions League. Maar ook dit jaar weer, met zeer waarschijnlijk de landstitel en KNVB-beker. Ik denk dat Erik ook nog steeds beter wordt als coach.”