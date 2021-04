Liga voor Mensenrechten gaat dwangsommen “onwettige” coronamaatregelen niet opeisen

De Liga voor Mensenrechten gaat de verschuldigde dwangsommen in het kader van de uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg over de onwettigheid van de coronamaatregelen voorlopig niet opeisen. Dat heeft Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga, vrijdag gezegd. De Liga wacht het parlementair debat omtrent de pandemiewet af, maar zal niet aarzelen om naar het Grondwettelijk Hof te stappen als de wet niet zou voldoen.

Normaal gesproken zou de Belgische overheid vanaf vrijdag per dag dat de coronamaatregelen geen afdoende wettelijke basis hebben, een dwangsom van 5.000 euro moeten betalen. De Liga voor Mensenrechten ziet er echter van af om die ook al meteen op te eisen. “We hebben de procedure in eerste instantie ingeleid om het parlement en de regering wakker te schudden om aan te geven dat er een betere wettelijke basis voor de coronamaatregelen nodig was”, zegt Verstrepen. “We zijn dan ook blij dat dat debat nu op gang komt en willen de dwangsommen niet afdwingen om het debat niet te hypothekeren.”

Verstrepen geeft aan tevreden te zijn over de inspanningen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in verband met het opstellen van een pandemiewet, al volstaan die niet om tegemoet te komen aan de uitspraak van de rechter. “De rechter heeft geoordeeld dat de regering alles moet doen om een einde te maken aan de onwettigheid en dat is nog altijd niet het geval. We zijn blij met de inspanningen van de minister, maar naar de letter van het vonnis heeft ze nog niet aan de uitspraak voldaan.”

De Liga voor Mensenrechten is blij dat het ontwerp van de pandemiewet momenteel in het parlement besproken wordt, al blijven er wel nog enkele fundamentele bezwaren. “Het parlement wordt nog altijd veel te veel buitenspel gezet en ook het kunnen invoeren van een avondklok gaat te ver. Daarom zullen we, indien de wet gestemd wordt zoals die nu voorligt, niet aarzelen om naar het Grondwettelijk Hof te stappen”, besluit Verstrepen.