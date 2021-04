Steven Van Gucht voorzichtig optimistisch over dalende coronacijfers, maar: “Een kus buiten is even gevaarlijk als een kus binnen”

De langverwachte daling van de coronacijfers is ingezet, maar we moeten voorzichtig blijven. Dat was de boodschap van viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

“De cijfers zijn voorzichtig hoopgevend”, zei Van Gucht op de persconferentie. “Alle indicatoren gaan in dalende lijn. Die langverwachte en verdiende daling lijkt dus eindelijk ingezet. Het vaccin helpt ons daar natuurlijk bij, maar ook het feit dat veel mensen de maatregelen volgen speelt een rol: dat laat ons toe om het plateau te verlaten. Vergeet echter niet dat er nog veel virus circuleert. Er zijn dagelijks nog steeds 200 opnames en 40 overlijdens. Het profiel van de opgenomen patiënten wordt ook jonger. Dat is een logisch gevolg van feit dat steeds meer ouderen gevaccineerd zijn.”

“We zitten dus nog steeds in een overgangsfase, waarin maatregelen nog steeds nodig zijn”, aldus Van Gucht. “Leg dan ook de focus op buitenactiviteiten: die zijn veiliger dan binnen. Besef ook dat we elkaar buiten ook kunnen besmetten: een kus buiten is even gevaarlijk als een kus binnen. Laat u vooral niet besmetten in afwachting van uw vaccin.”

Cijfers

“We verwachten dat de dalende trend zich blijft voortzetten”, aldus Van Gucht. “Zo hopen we de komende dagen onder de 3.000 besmettingen per dag te duiken. De daling zet zich door bij de meeste leeftijden, behalve bij kinderen. Daar zien we een toename met 13 procent. Door de opening van de scholen testen we natuurlijk ook meer kinderen, maar het aantal positieve tests daalt wel. We krijgen dus vooral een beter zicht op het aantal bestaande besmettingen bij kinderen. De meeste besmettingen vinden we nog steeds bij twintigers, maar ook daar dalen de cijfers. En bij 90-plussers zien we nog amper besmettingen, namelijk gemiddeld 20 per dag.”

“De cijfers dalen momenteel ook in alle provincies, behalve in West-Vlaanderen. Daar zien we een lichte stijging met 4 procent. Wat de varianten betreft: het aandeel van de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant is licht afgenomen. De Britse varianten bedraagt 81 procent, de Zuid-Afrikaanse variant 3 procent. Het aandeel van de Braziliaanse variant is wel licht toegenomen, tot 8 procent. De Indiase variant vinden we slechts sporadisch, meestal bij mensen met een link met India.”

Ziekenhuisopnames

“Het aantal ziekenhuisopnames daalt steeds iets sneller. Afgelopen week waren dat er gemiddeld nog 202 per dag, 16 procent minder dan de week ervoor. Enkel in Luik is er nog een stijging, met 9 procent. Het totale aantal patiënten in onze ziekenhuizen daalt ook licht, met 7 procent. Er liggen nu nog 862 patiënten op intensieve zorg, een daling met 5 procent. De belasting voor onze ziekenhuizen blijft echter erg hoog, met een bezetting van nog steeds 90 procent van alle bedden op intensieve zorg. Maar gezien de steeds snellere daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, hopen we binnenkort ook die bezetting sneller te zien dalen.”

“Het aantal overlijdens blijft verder in licht dalende lijn, met afgelopen week gemiddeld 39 per dag, 1 procent minder dan de week ervoor. Die daling zien we vooral bij 65-plussers, want bij jongeren is er wel nog een lichte toename. Dat is niet onlogisch: 80 procent van de 65-plussers heeft inmiddels een eerste dosis van het vaccin gekregen, bij de hele bevolking is dat nog maar 25 procent. We zien wel dat de vaccinatiecampagne stilletjes aan op kruissnelheid komt: qua snelheid is België momenteel bij de vijf beste landen in de EU. Op dat vlak doen we het dus zeker niet slecht.”